По его словам, теперь настало время нормализации отношений между двумя государствами.Польский дипломат заявил, что считает, что исторический спор с РФ Польшей определённо выигран. По его словам, РФ осуществляла попытки навязать своё повествование истории, но ей это не удалось.Также руководитель польского МИД заявил, что Польша теперь должна стремиться к нормализации отношений с РФ, поскольку, несмотря на все различия, она является её соседом.