03.02.2020, 11:50
В МИД Польши посчитали, что одержали победу в "историческом споре" с РФ
ИА «Ореанда-Новости». Яцек Чапутович, занимающий в Польше пост министра иностранных дел, заявил агентству PAP о победе Польши в историческом споре с РФ. По его словам, теперь настало время нормализации отношений между двумя государствами.
Польский дипломат заявил, что считает, что исторический спор с РФ Польшей определённо выигран. По его словам, РФ осуществляла попытки навязать своё повествование истории, но ей это не удалось.
Чапутович сказал, что речь президента РФ Владимира Путина в Иерусалиме была не слишком антипольской.
Также руководитель польского МИД заявил, что Польша теперь должна стремиться к нормализации отношений с РФ, поскольку, несмотря на все различия, она является её соседом.
Польский дипломат заявил, что считает, что исторический спор с РФ Польшей определённо выигран. По его словам, РФ осуществляла попытки навязать своё повествование истории, но ей это не удалось.
Чапутович сказал, что речь президента РФ Владимира Путина в Иерусалиме была не слишком антипольской.
Также руководитель польского МИД заявил, что Польша теперь должна стремиться к нормализации отношений с РФ, поскольку, несмотря на все различия, она является её соседом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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