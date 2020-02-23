23.02.2020, 14:03
В МИД рассказали, для какой цели нужна США нестабильность на Ближнем Востоке
ИА «Ореанда-Новости». У некоторых сил в элите США есть заинтересованность в том, чтобы поддерживать нестабильность в государствах Ближнего Востока, для того, чтобы "половить рыбку в мутной воде", заявил еженедельнику из Греции "То Вима" Михаил Богданов, работающий на должности замглавы МИД РФ.
Дипломат заявил, что складывается впечатление о том, что определённые силы в элите США имеют заинтересованность в дестабилизации ближневосточного региона. По его словам, они хотят, воспользовавшись продолжающимися конфликтами и политической неопределённостью, "половить рыку в мутной воде".
При этом, отмечает Богданов, в США продолжают говорить о намерении "покончить с войнами на Ближнем Востоке". Также, по его словам, за океаном выступают с призывами сократить военное присутствие США в горячих точках. По его мнению, если бы американские власти выполнили эти планы, то это бы привело к оздоровлению ситуации в регионе.
Дипломат заявил, что складывается впечатление о том, что определённые силы в элите США имеют заинтересованность в дестабилизации ближневосточного региона. По его словам, они хотят, воспользовавшись продолжающимися конфликтами и политической неопределённостью, "половить рыку в мутной воде".
При этом, отмечает Богданов, в США продолжают говорить о намерении "покончить с войнами на Ближнем Востоке". Также, по его словам, за океаном выступают с призывами сократить военное присутствие США в горячих точках. По его мнению, если бы американские власти выполнили эти планы, то это бы привело к оздоровлению ситуации в регионе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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