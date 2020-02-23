Дипломат заявил, что складывается впечатление о том, что определённые силы в элите США имеют заинтересованность в дестабилизации ближневосточного региона. По его словам, они хотят, воспользовавшись продолжающимися конфликтами и политической неопределённостью, "половить рыку в мутной воде".При этом, отмечает Богданов, в США продолжают говорить о намерении "покончить с войнами на Ближнем Востоке". Также, по его словам, за океаном выступают с призывами сократить военное присутствие США в горячих точках. По его мнению, если бы американские власти выполнили эти планы, то это бы привело к оздоровлению ситуации в регионе.