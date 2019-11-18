По заявлению директора Второго европейского департамента МИД РФ, Москва готова к сотрудничеству с Лондоном настолько же, насколько Лондон к этому готов. Он сказал также о том, что всё находится в руках самих британцев.Беляев напомнил, что сейчас в Великобритании происходит антироссийская истерия, которая не требует доказательств. Российский дипломат заявляет, что в Британии придерживаются концепции "Виноваты во всём русские". Беляев отметил, что линия поведения в Британии не поменялась и после прихода нового премьер-министра. Также Беляев сказал о том, что у британцев сейчас все сила уходят на Brexit. У них нет возможностей заниматься чем-то другим.