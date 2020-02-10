10.02.2020, 09:45
В МИД РФ уверены, что санкции не помешают завершить проект "Северный поток - 2"
ИА «Ореанда-Новости». Александр Панкин, работающий на должности замглавы МИД РФ, заявил агентству РИА Новости о том, что санкционное давление со стороны американских властей не помешают успешному завершению строительства газопровода "Северный поток - 2".
Накануне газета Handelsblatt, которая ссылается на источник в Вашингтоне, заявила, что американские власти могут ввести новые ограничения в отношении "Северного потока - 2" в случае, если РФ попытается продолжить строительство трубопровода.
Панкин заявил, что российские дипломаты будут максимально способствовать тому, чтобы проект "Северный поток - 2" был завершён. По его словам, вмешательство американских властей лишь задержало строительство газопровода.
Дипломат считает, что с помощью санкций Вашингтон пытается проталкивать СПГ США на европейские рынки.
Накануне газета Handelsblatt, которая ссылается на источник в Вашингтоне, заявила, что американские власти могут ввести новые ограничения в отношении "Северного потока - 2" в случае, если РФ попытается продолжить строительство трубопровода.
Панкин заявил, что российские дипломаты будут максимально способствовать тому, чтобы проект "Северный поток - 2" был завершён. По его словам, вмешательство американских властей лишь задержало строительство газопровода.
Дипломат считает, что с помощью санкций Вашингтон пытается проталкивать СПГ США на европейские рынки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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