Накануне газета Handelsblatt, которая ссылается на источник в Вашингтоне, заявила, что американские власти могут ввести новые ограничения в отношении "Северного потока - 2" в случае, если РФ попытается продолжить строительство трубопровода.Панкин заявил, чтоПо его словам, вмешательство американских властей лишь задержало строительство газопровода.Дипломат считает, что с помощью санкций Вашингтон пытается проталкивать СПГ США на европейские рынки.