17.01.2020, 11:53
В МИД РФ заявили о злоупотреблениях Вашингтона
ИА «Ореанда-Новости». Вашингтон злоупотребляет тем, что на территории США находится штаб-квартира ООН. Об этом было сказано во время пресс-конференции по итогам 2019 года Сергеем Лавровым, выполняющим сегодня обязанности руководителя МИД РФ.
Лавров заявил, что подобное поведение американских властей проявляется в невыдаче виз дипломатам их тех государств, которые неугодны США. Им отмечено об откровенном злоупотреблении США такой привилегией.
Лавров утверждает, что США отказывают дипломатам в том, чтобы они принимали участие в различных мероприятиях ООН. Он считает, что тем самым Вашингтон нарушает международное право.
Лавров заявил, что подобное поведение американских властей проявляется в невыдаче виз дипломатам их тех государств, которые неугодны США. Им отмечено об откровенном злоупотреблении США такой привилегией.
Лавров утверждает, что США отказывают дипломатам в том, чтобы они принимали участие в различных мероприятиях ООН. Он считает, что тем самым Вашингтон нарушает международное право.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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