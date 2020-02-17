ИА «Ореанда-Новости». В украинский МИД вызвали временного поверенного в делах России, пишет РИА Новости.



Вызов связан с протестом в связи с арестом четырёх украинских моряков, которые занимались браконьерством в Азовском море.



Напомним, ранее суд арестовал украинских браконьеров за незаконный вылов камбалы. На их судне наши 290 единиц рыбы. Разрешительных документов у них не было.