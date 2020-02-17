17.02.2020, 20:51
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
ИА «Ореанда-Новости». В украинский МИД вызвали временного поверенного в делах России, пишет РИА Новости.
Вызов связан с протестом в связи с арестом четырёх украинских моряков, которые занимались браконьерством в Азовском море.
Напомним, ранее суд арестовал украинских браконьеров за незаконный вылов камбалы. На их судне наши 290 единиц рыбы. Разрешительных документов у них не было.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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