18.11.2019, 12:04
В МИД заявили о возможной причастности внешних сил к беспорядкам, произошедшим в Иране
ИА «Ореанда-Новости» Директором второго департамента Азии МИД РФ Замиром Кабуловым было заявлено о том, что Россия не исключает, что к тому, что в Иране ухудшилась ситуация, причастны внешние силы.
В нескольких иранских городах состоялись акции протеста на прошлой неделе. Протесты произошли после того, как в Иране решили повысить цены на бензин. Известно, что во время беспорядков погиб один человек.
Российский дипломат заявил, что в Иране сложилась напряжённая ситуация, а повышение цен на топливо подлило масла в огонь. Также он сказал о том, что внешние силы работают над тем, чтобы все факторы сложились вместе.
В нескольких иранских городах состоялись акции протеста на прошлой неделе. Протесты произошли после того, как в Иране решили повысить цены на бензин. Известно, что во время беспорядков погиб один человек.
Российский дипломат заявил, что в Иране сложилась напряжённая ситуация, а повышение цен на топливо подлило масла в огонь. Также он сказал о том, что внешние силы работают над тем, чтобы все факторы сложились вместе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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