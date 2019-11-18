В нескольких иранских городах состоялись акции протеста на прошлой неделе. Протесты произошли после того, как в Иране решили повысить цены на бензин. Известно, что во время беспорядков погиб один человек.Российский дипломат заявил, что в Иране сложилась напряжённая ситуация, а повышение цен на топливо подлило масла в огонь. Также он сказал о том, что внешние силы работают над тем, чтобы все факторы сложились вместе.