ИА «Ореанда-Новости» Директором второго департамента Азии МИД РФ Замиром Кабуловым было заявлено о том, что Россия не исключает, что к тому, что в Иране ухудшилась ситуация, причастны внешние силы. 

В нескольких иранских городах состоялись акции протеста на прошлой неделе. Протесты произошли после того, как в Иране решили повысить цены на бензин. Известно, что во время беспорядков погиб один человек. 

Российский дипломат заявил, что в Иране сложилась напряжённая ситуация, а повышение цен на топливо подлило масла в огонь. Также он сказал о том, что внешние силы работают над тем, чтобы все факторы сложились вместе.