29.11.2019, 10:36
В МИД заявили о "затягивании" НАТО в Арктику государств, далёких от региона
ИА «Ореанда-Новости». Николай Корчунов, работающий на должности посла по особым поручениям МИД РФ, заявил, что военная активность альянса в Арктике ведёт к усилению военно-политической напряжённости. Также он заявил, что в военную активность затягиваются внерегиональные государства.
Предствитель МИД заявил, что интернационализация в Арктике военной активности становится все более заметной тенденцией.
Дипломат отметил, что не присоединившиеся к военным союзам страны затягиваются в эту сомнительную деятельность. Он заявил, что страны, расположенные далеко от Арктики, начали её включать в зону своей военной деятельности. В подтверждение своих слов Корчунов привел доклад французского министерства вооруженных сил, в котором изложено целесообразность в Актике военного присутствия страны.
Предствитель МИД заявил, что интернационализация в Арктике военной активности становится все более заметной тенденцией.
Дипломат отметил, что не присоединившиеся к военным союзам страны затягиваются в эту сомнительную деятельность. Он заявил, что страны, расположенные далеко от Арктики, начали её включать в зону своей военной деятельности. В подтверждение своих слов Корчунов привел доклад французского министерства вооруженных сил, в котором изложено целесообразность в Актике военного присутствия страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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