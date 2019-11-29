Предствитель МИД заявил, что интернационализация в Арктике военной активности становится все более заметной тенденцией.Дипломат отметил, что не присоединившиеся к военным союзам страны затягиваются в эту сомнительную деятельность. Он заявил, что страны, расположенные далеко от Арктики, начали её включать в зону своей военной деятельности. В подтверждение своих слов Корчунов привел доклад французского министерства вооруженных сил, в котором изложено целесообразность в Актике военного присутствия страны.