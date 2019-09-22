Династия Габсбургов занимала престол в период с 1438 по 1806 год. Габсбурги даже правили Австрией, начиная с 1342 года. Понятно, что за столь долгие годы богатая и влиятельная семья успела обзавестись обширной коллекцией самых разнообразных экспонатов.

Пожалуй, самым запоминающимся предметом стала мышь в маленьком саркофаге, который, по исследованиям учёных, был сделан четвертом веке до нашей эры.

Кроме того, в Италию привезли картины Веронезе, Тициана и Рубенса. Не обошлось и без египетского экспонатов и фрагментов метеоритов.