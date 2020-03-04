04.03.2020, 08:41
В Минобороне уведомили о слиянии в Идлибе постов террористов и турецких постов
ИА «Ореанда-Новости». Игорь Конашенков, представитель Минобороны России, сообщил четвертого марта о том, что произошло слияние постов турецких военных и постов террористических группировок в сирийском Идлибе.
Конашенковым было заявлено о сращивании укреплённых районов террористических групп с наблюдательными постами военных из Турции, рассказывает ТАСС.
Представителем Минобороны также было сказано, что согласно соглашениям, которые были достигнуты в Сочи, Турция должна была произвести отмежевание вооружённой оппозиции от террористических группировок и вытеснить их на двадцать километров от границ зоны деэскалации.
Однако вместо этого группировки террористов появились на севере у границ Турции и срослись с постами, на которых находятся турецкие военные.
В итоге оттеснить группировки боевиков смогла сирийская правительственная армия в феврале текущего года.
Тем не менее, говорит Конашенков, в связи с невыполнением Турцией своих обязательств атаки на базу РФ в Хмеймим стали происходить каждый день.
Конашенковым было заявлено о сращивании укреплённых районов террористических групп с наблюдательными постами военных из Турции, рассказывает ТАСС.
Представителем Минобороны также было сказано, что согласно соглашениям, которые были достигнуты в Сочи, Турция должна была произвести отмежевание вооружённой оппозиции от террористических группировок и вытеснить их на двадцать километров от границ зоны деэскалации.
Однако вместо этого группировки террористов появились на севере у границ Турции и срослись с постами, на которых находятся турецкие военные.
В итоге оттеснить группировки боевиков смогла сирийская правительственная армия в феврале текущего года.
Тем не менее, говорит Конашенков, в связи с невыполнением Турцией своих обязательств атаки на базу РФ в Хмеймим стали происходить каждый день.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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