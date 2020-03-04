ИА «Ореанда-Новости». Игорь Конашенков, представитель Минобороны России, сообщил четвертого марта о том, что произошло слияние постов турецких военных и постов террористических группировок в сирийском Идлибе.

Конашенковым было заявлено о сращивании укреплённых районов террористических групп с наблюдательными постами военных из Турции, рассказывает ТАСС. 

Представителем Минобороны также было сказано, что согласно соглашениям, которые были достигнуты в Сочи, Турция должна была произвести отмежевание вооружённой оппозиции от террористических группировок и вытеснить их на двадцать километров от границ зоны деэскалации. 

Однако вместо этого группировки террористов появились на севере у границ Турции и срослись с постами, на которых находятся турецкие военные. 

В итоге оттеснить группировки боевиков смогла сирийская правительственная армия в феврале текущего года. 

Тем не менее, говорит Конашенков, в связи с невыполнением Турцией своих обязательств атаки на базу РФ в Хмеймим стали происходить каждый день. 