Конашенковым было заявлено о сращивании укреплённых районов террористических групп с наблюдательными постами военных из Турции, рассказывает ТАСС.Представителем Минобороны также было сказано, чтоОднако вместо этого группировки террористов появились на севере у границ Турции и срослись с постами, на которых находятся турецкие военные.В итоге оттеснить группировки боевиков смогла сирийская правительственная армия в феврале текущего года.Тем не менее, говорит Конашенков, в связи с невыполнением Турцией своих обязательств атаки на базу РФ в Хмеймим стали происходить каждый день.