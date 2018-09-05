ИА «Ореанда-Новости». Начальник ГВПУ ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов недавно объявил о создании Главного военно-политического управления Вооружённых сил России и кратко рассказал об организации управления им, в какой момент политических руководителей отправят в армию и какие функции они будут там выполнять.

Заместитель министра обороны рассказал о том, что против России ведётся настоящая информационная война, в которой противник не жалеет любых средств, лишь бы они действовали эффективность. Не брезгуют и пропагандой, причём по всем фронтам. И от такого наглого, циничного наступления стране стоит обороняться.

Картаполов отметил, что на данный момент ситуация складывается таким образом, что недоброжелатели предпринимают активные попытки к изменению политического сознания российского общества, которое может привести к очень серьёзным последствиям в современных реалиях (что, как отметил заместитель министра, очень явно заметно на примере соседних стран).

Создание военно-политических органов на новой основе вызвано острой необходимостью информационной защиты Вооружённых сил страны, в первую очередь личного состава, и формирования у бойцов и командиров устойчивого убеждения в необходимости и важности служения Отечеству, причём военно-политическая работа будет вестись не только с военными, но и с подрастающим поколением.

Генерал рассказал и о том, что в основу новой идеологии ляжет знание истории России, исторические и культурные традиции русского народа, беззаветная преданность и любовь к Родине.

Положение о Главном военно-политическом управлении (или сокращённо ГВПУ) ещё разрабатывается, но работа уже близится к завершению.

Пока в ГВПУ предварительно планируется иметь семь управлений и отдельное направление по воинской дисциплине. Дополнительно начальнику ГВПУ будет подчинён департамент культуры, музеи, ансамбли, студия военных художников имени Грекова, управление по работе с обращениями граждан.

Военачальник добавил, что система военно-политических органов будет сформирована в войсках до 1 января 2018 года.