ИА «Ореанда-Новости». В Минске началась очередная несогласованная акция оппозиции против интеграции с Россией, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что на Октябрьскую площадь в центре города вышли несколько сотен человек. Среди них оппозиционные политики Вячеслав Сивчик, Григорий Костусев, экс-кандидат в президенты республики Николай Статкевич, экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим. Митингующие скандируют: «Жыве Беларусь».



Правоохранители задержаний не проводят, они только предупреждают, что акция протеста не согласована.