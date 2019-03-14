ИА «Ореанда-Новости» В Минске во дворе жилого дома в мусорном контейнере было обнаружено ведро, в котором находились стеклянные и пластиковые ёмкости, с отметкой о радиоактивной опасности, передаёт Sputnik.

В управлении МЧС доложили, что подозрительный предмет был на площадке с мусорными баками на улице Сердича. О находке сообщил в МЧС инженер местного ЖЭУ. Сразу же во двор многоквартирного дома прибыли сотрудники химической и радиационной защиты МЧС.

Место ЧП тут же было огорожено специалистами, также спасатели провели замеры радиационного фона – ведро «фонило». На расстоянии одного метра от находки радиационный фон был превышен в четыре раза, при этом уже на двух метрах от ёмкостей радиационный фон был в норме. На данный момент фон не превышен, опасность отсутствует, об этом рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко в беседе с sb.by.

Специалисты провели поиски на контейнерной площадке и обнаружили ещё пять ёмкостей с веществами. В двух банках находился уранил хлористый, востальных трёх - уранил азотнокислый, уранил сернокислый и урана трехкислый. В каждой ёмкости было по одному килограмму порошка.Все банки были изъяты.

Сотрудникам отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска удалось выяснить, что радиоактивные вещества принадлежали жительнице Минска 1939 года рождения, которая скончалась в 2016 году. Женщина работала на химическом факультете в столичном вузе. Внучка женщины решила прибраться в квартире, где жила её родственница, она нашла в доме у бабушки банки с неизвестным ей веществом и выкинула их. По данному факту начата проверка.