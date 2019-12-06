Сейчас республика покупает топливо у российской компании по подписанному в 2008 году договору. В нем было изложено о формировании цены на газ в зависимости от того, каковы цены на это топливо на мировых рынках. 31 декабря 2019 года заканчивается действие этого контракта.Чебаном было сказано Sputnik, что в Молдавии ожидают технические аспекты, над которым ведётся работа с "Газпромом". Он заверил, что до конца года контракт будет подписан.