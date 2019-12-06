06.12.2019, 12:07
В Молдавии хотят, чтобы с "Газпромом" контракт был подписан в этом году
ИА «Ореанда-Новости» Вадимом Чебаном, занимающим пост председателя правления АО "Молдовагаз", заявлено о том, что он рассчитывает, что уже в нынешнем году произойдет подписание контракта с "Газпромом", подразумевающим поставку в Молдавию газа.
Сейчас республика покупает топливо у российской компании по подписанному в 2008 году договору. В нем было изложено о формировании цены на газ в зависимости от того, каковы цены на это топливо на мировых рынках. 31 декабря 2019 года заканчивается действие этого контракта.
Чебаном было сказано Sputnik, что в Молдавии ожидают технические аспекты, над которым ведётся работа с "Газпромом". Он заверил, что до конца года контракт будет подписан.
Сейчас республика покупает топливо у российской компании по подписанному в 2008 году договору. В нем было изложено о формировании цены на газ в зависимости от того, каковы цены на это топливо на мировых рынках. 31 декабря 2019 года заканчивается действие этого контракта.
Чебаном было сказано Sputnik, что в Молдавии ожидают технические аспекты, над которым ведётся работа с "Газпромом". Он заверил, что до конца года контракт будет подписан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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