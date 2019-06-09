ИА «Ореанда-Новости» . Исполняющий обязанности премьера Молдавии Павел Филип, которого ранее 9 июня Конституционный суд республики временно наделил полномочиями главы государства, заявил, что подписал указ о роспуске парламента.

«КС констатировал условия для роспуска парламента. Я перед вами подписываю указ о проведении досрочных выборов 7 сентября», — сказал он во время брифинга. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее, 8 июня, парламент страны принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство». В документе говорится, что государственные и правовые органы страны захвачены, граждане республики страдают от коррупции и тотального контроля над судебной системой, который осуществляют местные олигархи.

До этого в тот же день парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду. За её кандидатуру проголосовал 61 из 101 депутата. Её кандидатуру выдвинул президент Молдавии Игорь Додон. Конституционный суд Молдавии на заседании признал этот указ незаконным, а Демократическая партия Молдавии (ДП) расценила действия парламента как попытку государственного переворота.

Ранее в тот же день Додон призвал граждан не участвовать в акциях протеста в случае подписания им указа о роспуске парламента. Глава государства назвал ситуацию в стране сложной, запутанной и близкой к взрыву.

Накануне Конституционный суд Молдавии подтвердил необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать кабинет министров до 7 июня. Додон отметил, что не стал подписывать соответствующий указ и решил 10 июня проконсультироваться с представителями фракций.