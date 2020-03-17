ИА «Ореанда-Новости». Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука. Политик обвиняется в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения будет действовать два месяца и начнёт исчисление с момента задержания чиновника и его экстрадиции в Россию.

Следователь на заседании пояснил, что личность нападавшего была установлена при помощи портретно-судебной экспертизы. Украинская сторона продолжает игнорировать запросы о правовой помощи со стороны СК, добавил следователь.

Мосийчук был объявлен в международный розыск после того, как ему было предъявлено обвинение в нападении на лиц, которые пользуются международной защитой.