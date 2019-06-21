ИА «Ореанда-Новости». В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности». Соответствующее заявление содержится в докладе организации, с которым в пятницу, 21 июня, ознакомился RT.



Аналитики уверены, что для этих целей Москва может воспользоваться прибалтийскими странами. Для того, чтобы избежать этого, они предлагают разместить там американские войска. Кроме того, в числе рекомендуемых мер — увеличение оборонного бюджета стран-членов военного блока выше 2% ВВП и усиление интеграции с Финляндией и Швецией, которые в НАТО не состоят.



«Военный конфликт между НАТО и Россией маловероятен, однако исключать такой вариант нельзя», — подчеркивается в документе.



Накануне министерство обороны США обвинило Москву в попытке «изменить мировой порядок» и желании дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Так в ведомстве ответили на критику России из-за увеличения числа американских военнослужащих в регионе. За день до этого стало известно об отправке США нового военного контингента на Ближний Восток. Он будет включать в себя комплексы Patriot, а также пилотируемый самолёт-разведчик и беспилотники.



20 июня заместитель министра обороны России Андрей Картаполов заявил, что Вашингтон и его союзники развернули против Москвы полномасштабную информационную войну. Он подчеркнул, что страны запада с помощью СМИ пытаются «переформатировать индивидуальное и массовое сознание» россиян и граждан стран-участниц ОДКБ «в нужном для себя ключе».