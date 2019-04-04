ИА «Ореанда-Новости». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен пытаться наладить отношения с Россией.



По его словам, необходимо найти правильный баланс между вложениями в военные мощности альянса и диалогом с Москвой. Столтенберг отметил, что Россия – сосед НАТО, она никуда не денется, поэтому диалог сегодня нужен.



Накануне стало известно, что страны-члены альянса собираются принять «пакет мер» против России в ответ на её поведение в Чёрном море. В частности, в НАТО заявили, что хотят направить корабли через Керченский пролив. В Кремле к таким заявлениям отнеслись негативно.