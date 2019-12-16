16.12.2019, 11:28
В НАТО заявили о росте активности подлодок России
ИА «Ореанда-Новости».Самых высоких значений достигла активность подлодок России в Мировом океане. Об этом заявила германской медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland представитель НАТО Оана Лунгеску.
Лунгеску сообщила о непрерывном усилении Россией своих операций под водой. По словам представителя альянса, особенно это касается Норвежского моря и Северной Атлантики.
Лунгеска заявила, что в ответ на действия России НАТО будет осуществлять усиленное патрулирование. Она отмечает, что альянс также будет инвестировать в современные проекты по уничтожению субмарин с воздуха.
Кроме того, Лунгеска сказала, что безопасности Европы Северная Атлантика жизненно важна в том, что касается каналов коммуникации, гражданских торговых путей, маршрутов военного снабжения.
Лунгеску сообщила о непрерывном усилении Россией своих операций под водой. По словам представителя альянса, особенно это касается Норвежского моря и Северной Атлантики.
Лунгеска заявила, что в ответ на действия России НАТО будет осуществлять усиленное патрулирование. Она отмечает, что альянс также будет инвестировать в современные проекты по уничтожению субмарин с воздуха.
Кроме того, Лунгеска сказала, что безопасности Европы Северная Атлантика жизненно важна в том, что касается каналов коммуникации, гражданских торговых путей, маршрутов военного снабжения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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