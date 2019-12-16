ИА «Ореанда-Новости».Самых высоких значений достигла активность подлодок России в Мировом океане. Об этом заявила германской медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland представитель НАТО Оана Лунгеску. 

Лунгеску сообщила о непрерывном усилении Россией своих операций под водой. По словам представителя альянса, особенно это касается Норвежского моря и Северной Атлантики. 

Лунгеска заявила, что в ответ на действия России НАТО будет осуществлять усиленное патрулирование. Она отмечает, что альянс также будет инвестировать в современные проекты по уничтожению субмарин с воздуха. 

Кроме того, Лунгеска сказала, что безопасности Европы Северная Атлантика жизненно важна в том, что касается каналов коммуникации, гражданских торговых путей, маршрутов военного снабжения.