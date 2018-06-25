ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В понедельник 25 июня стало известно о перестрелке в одном из колледжей Назрани, города в Ингушении. Двое молодых людей открыли огонь рядом со стенами учебного заведения.

В правоохранительных органах Назрани говорят, что пострадали в результате двое людей, они были с незначительными травмами госпитализированы. Сейчас угрозы их жизни и здоровью нет. Сейчас они находятся в травматологическом отделении, жизненно важные органы задеты не были. Один из пострадавших учится в данном колледже, второй – случайный прохожий. У студента пуля прошла по касательной.

По предварительным данным, стрелять начали двое молодых людей, одному из которых 18 лет, другой несовершеннолетний – 17 лет.

По информации источника в полиции, стрельбу начали из-за возникшей ссоры. По молодым людям начали стрелять из отечественных авто "ВАЗ-2114" и Lada Granta. Стрелявшие скрылись, сейчас в городе организовали план-перехват по поиску этих людей. Есть информация, что они были посторонними и просто не нашли лучше места, чтобы выяснить свои проблемы.

Случился инцидент около 11 часов по московскому времени возле политехнического колледжа. Говорят, что стреляли из травматического оружия.

В апреле этого года в Ингушетии был случай, когда стрельбу открыли из автомобилей свадебного кортежа. Трое было задержано сразу, двое – чуть позже, сообщалось, что к стрельбе отношение имели всего пятеро людей, все молодые – от 21 до 25 лет. В авто нашли многочисленное оружие: два пистолета, два автомата и травматический пистолет.

А в мае двое мужчин погибли в результате ссоры из-за земли. Один разъярённый сосед пришёл к другому и убил его выстрелом из ружья. Родственники отомстили ему – зарезали. Их неспособность поделить землю привело к смерти обоих.