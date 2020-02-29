ИА «Ореанда-Новости» . Удивительное явление успел заснять автовладелец на свой видеорегистратор. Камера запечатлела взрыв и дальнейшее падение небесного объекта. Видеозапись очевидец опубликовал на своей странице в социальной сети «Facebook».

Специалисты Хорватского союза астрономии отметили, чтоГрохот от взрыва космического тела было слышно на всей северной части государства.