29.02.2020, 11:59
В небе над Хорватией взорвался метеорит
ИА «Ореанда-Новости». Удивительное явление успел заснять автовладелец на свой видеорегистратор. Камера запечатлела взрыв и дальнейшее падение небесного объекта. Видеозапись очевидец опубликовал на своей странице в социальной сети «Facebook».Метеорит с огромной скорость пролетел над городом в Хорватии и взорвался, озарив небо яркой вспышкой. Специалисты Хорватского союза астрономии отметили, что болид взорвался примерно в 10:30 по московскому времени. Взрыв произошёл на высоте около 30 километров над землёй и длился несколько секунд. Грохот от взрыва космического тела было слышно на всей северной части государства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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