ИА «Ореанда-Новости» Проливные дожди в Непале привели к десяткам человеческих жертв.

Ранее СМИ сообщали о 32-х погибших, однако на сегодняшний день число жертв наводнений и оползней возросло до 43-х.

Как передает агентство ANI, 20 человек получили повреждения различной степени тяжести, ещё 23 местных жителя числятся пропавшими без вести.

Сильные дожди начались в Непале 11 июля. Власти призвали непальцев, живущих возле рек, эвакуироваться в безопасные зоны. Таким образом эвакуировано более 800 человек.

К этому часу мобилизованы около 28 тысяч сотрудников сил безопасности – они оказывают необходимую помощь населению.