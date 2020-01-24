ИА «Ореанда-Новости». СМИ Непала сообщили, что студент, который вернулся в страну после поездки в китайский город Ухань, оказался заражён новым коронавирусом, пишут «Известия».



Сейчас в Китае зафиксировано почти 900 случаев заражения этим заболеванием и 26 летальных исходов.



При этом единичные случаи заболевания были зафиксированы в Таиланде, Гонконге, Сингапуре, Тайване, Макао, Вьетнаме, Японии, Южной Корее и США.