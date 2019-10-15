ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в Нидерландах нашли мужчину и шесть его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома, пишет РИА Новости.



Семью смогли обнаружить после того, как старший ребёнок сбежал из дома и пошёл в бар. Бармен рассказал, что у мужчины были длинные волосы и борода. Мужчина рассказал, что не был на улице девять лет. Владелец бара вызвал полицию, полицейские поехали с обыском на ферму.



В подвале дома правоохранители нашли 58-летнего мужчину и его детей, которые долгие годы не контактировали с внешним миром. Дети были уверены, что они единственные люди на Земле.