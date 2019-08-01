ИА «Ореанда-Новости». В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение бурки и никаба в общественных местах. Также в список запрещённой одежды, закрывающей лицо, вошли балаклава и закрытые мотоциклетные шлемы. 

Полностью закрывающие лицо элементы одежды запрещены в школах, госучреждениях, больницах и в общественном транспорте. Нарушителям грозит штраф в размере 150 евро. Госслужащие при замечании правонарушения обязаны выписать штраф и попросить нарушителя снять предмет, и, при отказе, покинуть общественное место и увеличить штраф. 

Запрет на ношение никаба и паранджи уже действует во многих европейских странах, в частности во Франции, в Дании, Австрии и Бельгии.