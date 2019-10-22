ИА «Ореанда-Новости». О задержании злоумышленника сообщила полиция Осло.

На севере Осло вооруженный неизвестный угнал машину скорой помощи. После этого он въехал в толпу и сбил несколько человек.

Телеканал NRK сообщил, что он также сбил детскую коляску. Ребёнок, находившийся внутри, госпитализирован в одну из больниц города. Общее число пострадавших уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить контроль над угнанной машиной скорой помощи. Чтобы остановить злоумышленника, полицейские открыли огонь по автомобилю. Однако преследуемый отстреливался от них.

В ходе операции злоумышленник был пойман.