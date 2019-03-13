ИА «Ореанда-Новости» В Норвегии врачи из клиники в городе Берген перепутали пациентов и случайно  удалили здоровый толстый кишечник не тому пациенту. О нелепой ошибке рассказало издание  издание Bergens Tidende. Происшествие случилось в ноябре 2018 года.

Как пишет издание,  один пациент был госпитализирован с болью в животе, медики посчитали, что боль может быть вызвана  застрявшей рыбьей костью. Для выяснения этого необходимо было провести операцию. В очереди перед ним находился другой больной, которому по медицинским показаниям надо было оперативным путём удалить  толстый кишечник.

Двух больных перепутали и провели операцию по удалению кишечника не тому человеку. Когда выяснилось, что произошла чудовищная ошибка, предпринимать что-либо было уже поздно.

Как подчёркивает  издание, руководство больницы  очень сожалеет о случившемся и извиняется перед человеком, которому вырезали здоровый орган. В клинике после этого случая ужесточили правила в хирургии, чтобы подобной ошибки более допущено не было.  