ИА «Ореанда-Новости» В Норвегии врачи из клиники в городе Берген перепутали пациентов и случайно удалили здоровый толстый кишечник не тому пациенту. О нелепой ошибке рассказало издание издание Bergens Tidende. Происшествие случилось в ноябре 2018 года.

Как пишет издание, один пациент был госпитализирован с болью в животе, медики посчитали, что боль может быть вызвана застрявшей рыбьей костью. Для выяснения этого необходимо было провести операцию. В очереди перед ним находился другой больной, которому по медицинским показаниям надо было оперативным путём удалить толстый кишечник.

Двух больных перепутали и провели операцию по удалению кишечника не тому человеку. Когда выяснилось, что произошла чудовищная ошибка, предпринимать что-либо было уже поздно.

Как подчёркивает издание, руководство больницы очень сожалеет о случившемся и извиняется перед человеком, которому вырезали здоровый орган. В клинике после этого случая ужесточили правила в хирургии, чтобы подобной ошибки более допущено не было.