ИА «Ореанда-Новости». Около 10 недель назад неустановленные преступники похитили супругу одного из самых богатых людей Норвегии Тома Хагена. Сейчас стали известны мотивы злоумышленников – они требуют крупную сумму денег в криптовалюте.

Злоумышленники, по всей вероятности, те, которые выкрали женщину, запросили выкуп и выдвинули угрозы, сообщает издание VG со ссылкой на представителей полиции.

68-летняя супруга миллионера Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген исчезла 31 октября. Женщина в момент похищения находилась в своём доме в Лёренскуге. Теперь возможные похитители запросили выкуп в размере 9 миллионов евро в криптовалюте, информирует издание VG.

При транзакции в криптовалюте нельзя будет отследить адресата перевода и сумму.

"Требование о выплате суммы, равной примерно 85,9 миллиона крон, после исчезновения 68-летней женщины позволяет полиции сделать вывод о том, что речь идёт о похищении ради выкупа", – сообщает издание.

Однако представитель полиции Томми Брёшке на пресс-конференции с журналистами сообщил, что «полиция посоветовала семье не выполнять эти требования», цитирует издание слова представителя власти.

При этом Брёшке не опроверг информацию о сумме, которую требуют злоумышленники.

По информации правоохранителей, они с самого начала предприняли экстренные меры для поиска женщины в обстановке строжайшей секретности. Именно поэтому об обстоятельствах дела стало известно только теперь. Секретность пояснили наличием риска подвергнуть жизнь и здоровье женщины опасности в случае предания факта похищения огласке.

До требования выкупа в течение 10 недель никаких сведений о женщине не поступало. Поиски Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген вела не только полиция, но также криминальная полиция, Европол и Интерпол.

В доме, где была похищена женщина, не были обнаружены следы взлома и отсутствовало видеонаблюдение. По данным источника, полиция полагает, что женщина могла быть похищена в ванной.

Есть информация, что в доме была якобы обнаружена записка на ломаном норвежском с предупреждением о том, чтобы близкие женщины не обращались в полицию.