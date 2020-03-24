ИА «Ореанда-Новости». В Норвегии растёт уровень безработицы из-за того, что большие и мелкие компании выводят сотрудников за штат, пишет РИА Новости.



Так, за несколько недель он стал больше 10 процентов. Это самый высокий уровень безработицы в современной истории страны.



Сообщается, что в качестве безработных было зарегистрировано более 290 тысяч человек, это 10,4 процента от всего работоспособного населения Норвегии.