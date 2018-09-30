ИА «Ореанда-Новости». Британский власти планируют в будущем году разместить на территории Королевства Норвегии восемьсот морских пехотинцев и спецназовцев, которые будут находиться в Арктике вместе с офицерами морской пехоты Соединённых Штатов Америки и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими.



Такое заявление было сделано главой Министерства обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном во время встречи с представителями средств массовой информации.



Такое заявление было сделано главой Министерства обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном во время встречи с представителями средств массовой информации.

Как сообщает британская пресса, согласно разработанной британским правительством оборонной стратегии в Арктике, морские пехотинцы и спецназовцы Великобритании будут на ротационной основе присутствовать в северной части скандинавского государства в течение следующих десяти лет.



В распоряжении военнослужащих Соединённого Королевства в Норвегии будут находиться бронемашины “Викинг”. По словам министра обороны Великобритании, военнослужащие Соединённого Королевства должны демонстрировать своё присутствие в этом регионе и вставать на защиту своих интересов в ситуации, когда российская сторона вновь открывает базы советской эпохи, а её подводные лодки начинают ходить в водах Арктики.





Гэвин Уильямсон отметил, что британские власти видят, что активность подводных лодок Российской Федерации очень близка к тому уровню, который наблюдался “во времена холодной войны”.



Он подчеркнул, что власти Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии вынуждены реагировать на это. Он напомнил, что десять лет назад многие люди полагали, что “эра активности субмарин на Крайнем Cевере, в Северной Атлантике и те угрозы, которые они создавали, исчезли вместе с падением Берлинской стены”, однако, по словам британского политического деятеля, “эта угроза в действительности вернулась на первый план”.





Министр также отметил, что новой арктической стратегией предусматривается отслеживание движения подводных лодок, принадлежащих российской стороне, посредством патрульных противолодочных авиационный лайнеров Boeing P-8 Poseidon, а также движение субмарин Соединённого Королевства под шельфовыми ледниками.