Инцидент произошёл в воскресенье, 5 января.Нападавшие держали в руках палки и камни. В результате столкновения пострадали 30 учащихся и 12 преподавателей. Местная полиция проводит расследование. Пока вычислить виновных не получилось. Руководство Университета обвиняет правоохранительные органы в бездействии.Стоит отметить, что столкновения между студентами и преподавательским составом начались в ноябре прошлого года. Они связаны с повышением стоимости проживания в студенческих общежитиях.