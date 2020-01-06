06.01.2020, 23:55
В Нью-Дели в ходе протеста пострадали более 40 студентов и преподавателей
ИА «Ореанда-Новости». В Нью-Дели в ходе протеста пострадали более 40 студентов и преподавателей, сообщает издание «Times of India».
Инцидент произошёл в воскресенье, 5 января. Неизвестные в масках напали на студентов и преподавателей на территории Университета Джавахарлала Неру. Нападавшие держали в руках палки и камни. В результате столкновения пострадали 30 учащихся и 12 преподавателей. Местная полиция проводит расследование. Пока вычислить виновных не получилось. Руководство Университета обвиняет правоохранительные органы в бездействии.
Стоит отметить, что столкновения между студентами и преподавательским составом начались в ноябре прошлого года. Они связаны с повышением стоимости проживания в студенческих общежитиях.
Инцидент произошёл в воскресенье, 5 января. Неизвестные в масках напали на студентов и преподавателей на территории Университета Джавахарлала Неру. Нападавшие держали в руках палки и камни. В результате столкновения пострадали 30 учащихся и 12 преподавателей. Местная полиция проводит расследование. Пока вычислить виновных не получилось. Руководство Университета обвиняет правоохранительные органы в бездействии.
Стоит отметить, что столкновения между студентами и преподавательским составом начались в ноябре прошлого года. Они связаны с повышением стоимости проживания в студенческих общежитиях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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