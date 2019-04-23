23.04.2019, 21:21
В Нью-Йорке хотят построить супернебоскрёб в 120 этажей
ИА «Ореанда-Новости». На Манхэттене в Нью-Йорке могут возвести жилой комплекс высотой в 110-120 этажей, пишет ТАСС.
Таким образом, небоскрёб будет выше, чем 541-метровое здание Всемирного торгового центра. Отмечается, что в небоскрёбе может быть около 500 квартир общей площадью более 80 тысяч кв метров.
В 2016 году участок земли под застройку был продан за 390 миллионов долларов, и компания-застройщик получила разрешение комиссии нью-йоркского муниципалитета по городскому планированию на снос находящихся на участке двух старых зданий. Сейчас идёт разработка архитектурного проекта супернебоскреба.
Таким образом, небоскрёб будет выше, чем 541-метровое здание Всемирного торгового центра. Отмечается, что в небоскрёбе может быть около 500 квартир общей площадью более 80 тысяч кв метров.
В 2016 году участок земли под застройку был продан за 390 миллионов долларов, и компания-застройщик получила разрешение комиссии нью-йоркского муниципалитета по городскому планированию на снос находящихся на участке двух старых зданий. Сейчас идёт разработка архитектурного проекта супернебоскреба.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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