24.02.2019, 11:40
В ОАЭ гражданам простят долги на 100 млн долларов
ИА «Ореанда-Новости». Власти Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) приняли решение помочь примерно трём тысячам гражданам, у которых есть задолженность перед банками. Об этом пишет РБК.
В результате банки согласились простить долги на 361 миллион дирхамов (это около 98 миллионов долларов).
Отмечается, что власти ОАЭ проводили переговоры с 13 банками страны. Глава Высшего комитета Фонда урегулирования задолженности правительства страны Джабер Мохаммад Аль-Сувейди пояснил, что с помощью такой меры правительство страны планирует дать достойный уровень жизни всем в стране.
По его мнению, списание задолженностей поможет поддержать максимальный уровень социальной стабильности в ОАЭ. Подчёркивается, что предложение по списанию банковских долгов идёт в рамках курса, который разработало правительство страны. Ранее эмир Абу-Даби и президент ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил о начале «года терпимости» в стране.
В банках также отмечают полезность этой инициативы. По мнению кредитных организаций, это поможет снизить социальное бремя для простых граждан, а также поспособствует «продвижению ценностей терпимости».
Примечательно, что это не первая подобная мера в стране. Так, в 2012 году примерно 7 тысячам гражданам прощали задолженности на общую сумму около 540 миллионов долларов. Тогда под списание долгов попали те, у кого задолженность была не более 270 тысяч долларов.
А ранее стало известно, что в Южной Корее также решили простить населению банковские долги. Причём там речь шла в списании задолженностей за 10 лет. По мнению властей страны, эта мера необходима для борьбы с экономическим кризисом. Долги спишут тем гражданам, у которых задолженность не более 8,9 тысяч долларов. Всего под эту категории попадает около 1,1 миллиона человек.
О прощении банковских долгов объявляли и в Грузии. Там власти заявили, что спишут долги 600 тысяч грузин. Ожидается, что всего будет списано около 1,5 миллиардов лари (порядка 600 миллионов долларов).
В результате банки согласились простить долги на 361 миллион дирхамов (это около 98 миллионов долларов).
Отмечается, что власти ОАЭ проводили переговоры с 13 банками страны. Глава Высшего комитета Фонда урегулирования задолженности правительства страны Джабер Мохаммад Аль-Сувейди пояснил, что с помощью такой меры правительство страны планирует дать достойный уровень жизни всем в стране.
По его мнению, списание задолженностей поможет поддержать максимальный уровень социальной стабильности в ОАЭ. Подчёркивается, что предложение по списанию банковских долгов идёт в рамках курса, который разработало правительство страны. Ранее эмир Абу-Даби и президент ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил о начале «года терпимости» в стране.
В банках также отмечают полезность этой инициативы. По мнению кредитных организаций, это поможет снизить социальное бремя для простых граждан, а также поспособствует «продвижению ценностей терпимости».
Примечательно, что это не первая подобная мера в стране. Так, в 2012 году примерно 7 тысячам гражданам прощали задолженности на общую сумму около 540 миллионов долларов. Тогда под списание долгов попали те, у кого задолженность была не более 270 тысяч долларов.
А ранее стало известно, что в Южной Корее также решили простить населению банковские долги. Причём там речь шла в списании задолженностей за 10 лет. По мнению властей страны, эта мера необходима для борьбы с экономическим кризисом. Долги спишут тем гражданам, у которых задолженность не более 8,9 тысяч долларов. Всего под эту категории попадает около 1,1 миллиона человек.
О прощении банковских долгов объявляли и в Грузии. Там власти заявили, что спишут долги 600 тысяч грузин. Ожидается, что всего будет списано около 1,5 миллиардов лари (порядка 600 миллионов долларов).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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