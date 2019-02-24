В результате банки согласились простить долги на 361 миллион дирхамов (это около 98 миллионов долларов).Отмечается, чтоГлава Высшего комитета Фонда урегулирования задолженности правительства страны Джабер Мохаммад Аль-Сувейди пояснил, что с помощью такой меры правительство страны планирует дать достойный уровень жизни всем в стране.По его мнению,. Подчёркивается, что предложение по списанию банковских долгов идёт в рамках курса, который разработало правительство страны. Ранее эмир Абу-Даби и президент ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил о начале «года терпимости» в стране.В банках также отмечают полезность этой инициативы.Примечательно, что это не первая подобная мера в стране. Так, в 2012 году примерно 7 тысячам гражданам прощали задолженности на общую сумму около 540 миллионов долларов. Тогда под списание долгов попали те, у кого задолженность была не более 270 тысяч долларов.А ранее стало известно, что в Южной Корее также решили простить населению банковские долги. Причём там речь шла в списании задолженностей за 10 лет. По мнению властей страны, эта мера необходима для борьбы с экономическим кризисом. Долги спишут тем гражданам, у которых задолженность не более 8,9 тысяч долларов. Всего под эту категории попадает около 1,1 миллиона человек.О прощении банковских долгов объявляли и в Грузии. Там власти заявили, что спишут долги 600 тысяч грузин. Ожидается, что всего будет списано около 1,5 миллиардов лари (порядка 600 миллионов долларов).