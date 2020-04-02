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, сообщает РИА Новости.В организации указали на то, что для детей и женщин жилище не всегда представляет собой безопасное место. В ОБСЕ сделали предупреждение о том, чтоСообщается, что в период действия режима самоизоляции нужно не забывать о том, что необходимо сохранять права детей и женщин на свободную от насилия жизнь.