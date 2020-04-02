02.04.2020, 12:29
В ОБСЕ выступили с призывом бороться с домашним насилием на фоне вспышки коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». В ОБСЕ выступили с призывом к руководству государств принять меры для того, чтобы защитить детей и женщин из-за роста домашнего насилия, обусловленного самоизоляцией, которую ввели многие страны по причине пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
В организации указали на то, что для детей и женщин жилище не всегда представляет собой безопасное место. В ОБСЕ сделали предупреждение о том, что в нынешней ситуации могут участиться случаи сексуального насилия на фоне того, что происходит снижение доступности служб поддержки жертв.
Сообщается, что в период действия режима самоизоляции нужно не забывать о том, что необходимо сохранять права детей и женщин на свободную от насилия жизнь.
В организации указали на то, что для детей и женщин жилище не всегда представляет собой безопасное место. В ОБСЕ сделали предупреждение о том, что в нынешней ситуации могут участиться случаи сексуального насилия на фоне того, что происходит снижение доступности служб поддержки жертв.
Сообщается, что в период действия режима самоизоляции нужно не забывать о том, что необходимо сохранять права детей и женщин на свободную от насилия жизнь.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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