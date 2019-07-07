07.07.2019, 16:38
В Одессе спасли двух заложниц
ИА «Ореанда-Новости» Заложников в Одессе освободили в воскресенье утром. Злоумышленник взял в заложники рабочих в финансовой одесской фирме. Через несколько часов их освободила полиция, арестовав похитителя. На данный момент пострадавшие отправлены в больницу на медицинское обследование.
Похитителей оказался двадцати пятилетний мужчина. Сейчас на него заведено уголовное дело.
Ранее информационное издание Одессы "Думская" опубликовали статью, в котором рассказали о захваченных заложницах. Ими оказались две девушки-сотрудницы ломбарда.
Похитителей оказался двадцати пятилетний мужчина. Сейчас на него заведено уголовное дело.
Ранее информационное издание Одессы "Думская" опубликовали статью, в котором рассказали о захваченных заложницах. Ими оказались две девушки-сотрудницы ломбарда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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