ИА «Ореанда-Новости» Заложников в Одессе освободили в воскресенье утром. Злоумышленник взял в заложники рабочих в финансовой одесской фирме. Через несколько часов их освободила полиция, арестовав похитителя. На данный момент пострадавшие отправлены в больницу на медицинское обследование.

Похитителей оказался двадцати пятилетний мужчина. Сейчас на него заведено уголовное дело.
Ранее информационное издание Одессы "Думская" опубликовали статью, в котором рассказали о захваченных заложницах. Ими оказались две девушки-сотрудницы ломбарда.