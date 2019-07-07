в заложники

Через несколько часов их освободила полиция, арестовав похитителя. На данный момент пострадавшие отправлены в больницу на медицинское обследование.Похитителей оказался двадцати пятилетний мужчина. Сейчас на него заведено уголовное дело.Ранее информационное издание Одессы "Думская" опубликовали статью, в котором рассказали о захваченных заложницах. Ими оказались две девушки-сотрудницы ломбарда.