Поклонская побывала в Сербии в составе крымской делегации. В ходе официального визита делегация встречалась с депутатами и политиками. Также она поучаствовала в посвящённой налаживанию конструктивный отношений европейских государств с РФ конференции. Также на этой конференции говорили о налаживании процессов, связанных с признанием итогов референдума, прошедшего в Крыму.Шешель заявил РИА Новости, что сербы с теплотой и с интересом встречают жителей Крыма. По его словам, в ходе визита случилось много интересных и знаковых моментов.Поклонская прокомментировала РИА Новости информацию о том, что её называют "Железной леди Путина", заявлением, что с ответственностью отнеслась к этому прозвищу. По её словам, для неё эта характеристика является отличным стимулом для того, чтобы достигать на международных площадках хороших результатов работы.