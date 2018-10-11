ИА «Ореанда-Новости». После ЧП на военном складе в Черниговской области, сапёры изучили близлежащие от арсенала территории. В районе уже не горящего, а тлеющего склада, нашлось 430 различных боеприпасов, которые оказались там из-за взрывов. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.



Сапёры изучили зону в радиусе 16 километров от арсенала, поиски «завалявшихся» боеприпасов устроили в населённых пунктах – Ичня, Гмырянка, Дружба и Августовка. Пиротехнические подразделения выезжали на вызовы по сообщению населения о найденных снарядах – таких случаев было 91.

Напомним, пожар на военном складе в Ичне произошёл в ночь на вторник 9 октября. Изначально там прогремел взрыв с последующим возгоранием. Обошлось без пострадавших и жертв. Власти эвакуировали с прилегающих территорий 12 000 человек. В первые часы интенсивность взрывов составляла две-три в минуту, затем снизилась до одного. В момент пожара на складе находилось 43 тысячи боеспособных боеприпасов. Данный арсенал является одним из самых крупных на Украине.

На данный момент пожар практически ликвидирован, но продолжается тление.

Материальный ущерб властям Украины только предстоит подсчитать.

10 октября стало известно, что командира охраны военного склада с начала текущего года был дважды оштрафован за пьянство, сообщил ресурс LB.ua, ссылаясь на судебные материалы.

За пребывание в состоянии алкогольного опьянения в казарме командир взвода охраны получил штраф 1,19 тысячи гривен, такое наказание было назначено судом в апреле. В июне за пьянство на службе его снова наказали штрафом в 3,7 тысячи гривен.

Пожар на военном складе на Украине не впервой. Например, в ночь на 23 марта прошлого года в Харьковской области на складе с боеприпасами случился пожар, по итогу один человек погиб, пятеро пострадали.

В мае на технической территории того же арсенала случилось возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы.