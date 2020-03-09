ИА «Ореанда-Новости». В Оксфорде предложи обновить образовательную программу по античной филологии. Предлагается исключить из обязательного списка прочтения «Илиаду» Гомера и «Энеиду» Вергилия.

В Оксфордском университете предлагают обновить образовательные планы. Одним из курсов, которого коснуться нововведения, станет античная филология. Предлагается исключить из обязательного списка прочтения «Илиаду» Гомера и «Энеиду» Вергилия. Студенты смогут по желанию знакомиться с этими произведениями, но на занятия они изучаться не будут.

Это предложение было выдвинуто из-за необходимости преодолеть разрыв между студентами, изучающими латынь и древнегреческий, и теми, кто этого не делает. Отмечается, что вторых подавляющее большинство.

Многие раскритиковали это предложения. Профессор университета заявила, что убрать Гомера и Вергилия равносильно тому, если бы из богословия исключили Библию.