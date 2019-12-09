Адам Дьенг напомнил о принятой в 1948 году конвенции, которая предупреждает геноцид и наказание за него. Она была ратифицирована 140 странами. Подписавшие этот договор государства должны не допускать совершение геноцида, однако, по словам советника генсека ООН, преступления происходят и сегодня.Дьенг заявил, что с проблемой многообразия государства конструктивно не работают. По его словам, нельзя забывать о том, что все мы - одно человечество. Он сказал о том, что каждый обязан уважать порядок. Дьенг посетовал, что растёт ненависть к мусульманам и наблюдается рост антисемитизма.