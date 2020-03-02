Сообщается о нарушении гражданских прав жителей Сирии, в том числе и детей, в районах, которые контролируются "Демократическими силами Сирии".Она также призвала сирийские правительственные войска и их союзников из РФ отойти на линию разграничения, которая была установлена в 2018 году.