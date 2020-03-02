02.03.2020, 15:09
В ООН обвинили ВКС РФ в военных преступлениях в Сирии
ИА «Ореанда-Новости». В докладе Комиссии ООН заявлено, что воздушно-космическими силами РФ (ВКС) в сирийской провинции Идлиб наносятся неизбирательные удары, сообщает агентство из Турции Anadolu. Также в докладе говорится, что эти удары являются военным преступлением.
Сообщается о нарушении гражданских прав жителей Сирии, в том числе и детей, в районах, которые контролируются "Демократическими силами Сирии".
Келли Крафт, представляющая США на площадках ООН, накануне выступила с призывом к РФ немедленно посадить свои самолёты в Сирии. Она также призвала сирийские правительственные войска и их союзников из РФ отойти на линию разграничения, которая была установлена в 2018 году.
Сообщается о нарушении гражданских прав жителей Сирии, в том числе и детей, в районах, которые контролируются "Демократическими силами Сирии".
Келли Крафт, представляющая США на площадках ООН, накануне выступила с призывом к РФ немедленно посадить свои самолёты в Сирии. Она также призвала сирийские правительственные войска и их союзников из РФ отойти на линию разграничения, которая была установлена в 2018 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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