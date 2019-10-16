16.10.2019, 18:46
В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»
ИА «Ореанда-Новости». Зампредседателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что Верховная рада Украины должна выступить за закрытие сайта «Миротворец», пишет RT.
Моро отметил, что на сайте есть данные личные данные людей, в том числе сотрудников СМИ, а это нарушает национальное законодательство и международные нормы. Люди, данные которых размещены на этом сайте, позиционируются как террористы, сепаратисты и предатели.
Он добавил, что в Мариуполе убили человека, чьи данные были опубликованы на «Миротворце».
Моро отметил, что на сайте есть данные личные данные людей, в том числе сотрудников СМИ, а это нарушает национальное законодательство и международные нормы. Люди, данные которых размещены на этом сайте, позиционируются как террористы, сепаратисты и предатели.
Он добавил, что в Мариуполе убили человека, чьи данные были опубликованы на «Миротворце».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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