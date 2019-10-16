Моро отметил, что на сайте есть данные личные данные людей, в том числе сотрудников СМИ, а это нарушает национальное законодательство и международные нормы. Люди, данные которых размещены на этом сайте, позиционируются как террористы, сепаратисты и предатели.Он добавил, что в Мариуполе убили человека, чьи данные были опубликованы на «Миротворце».