ИА «Ореанда-Новости». В ООН в честь Всемирного дня туалета представили статистику, которая показывает на санитарные проблемы в мире, пишет RT.



Там рассказали, что примерно половина населения планеты, порядка 4,2 миллиардов человек, живёт без доступа к нормальным средствам санитарии.



Кроме того, в ООН отмечают, что 673 миллиона человек ходят в туалет вне специальных помещений. Отмечается, что эти санитарные проблемы приводят к гибели множества людей по всему миру от диарейных заболеваний.