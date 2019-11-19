19.11.2019, 18:23
В ООН сообщили, что в мире наблюдается сложная ситуация с туалетами
ИА «Ореанда-Новости». В ООН в честь Всемирного дня туалета представили статистику, которая показывает на санитарные проблемы в мире, пишет RT.
Там рассказали, что примерно половина населения планеты, порядка 4,2 миллиардов человек, живёт без доступа к нормальным средствам санитарии.
Кроме того, в ООН отмечают, что 673 миллиона человек ходят в туалет вне специальных помещений. Отмечается, что эти санитарные проблемы приводят к гибели множества людей по всему миру от диарейных заболеваний.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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