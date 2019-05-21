ИА «Ореанда-Новости». Парижские правоохранители задержали человека, который совершил попытку подъёма на Эйфелеву башню 20 мая днём. Это привело к закрытию достопримечательности и срочной эвакуации посетителей.

В настоящее время задержанный находится в полицейском участке, сообщил CNN представитель местных правоохранительный органов. Мотивация такого поступка парижского любителя острых ощущений пока остаётся неясной.

Чиновники немедленно закрыли популярный среди туристов объект и приступили к незамедлительной эвакуации туристов сразу после того, как впервые заметили «альпиниста». Вся операция по его задержанию заняла около семи часов. Позже фотографии и видеозаписи этого инцидента, происходящего на высоте 324 метра, распространились в Интернете.

«Эйфелева башня в данное время закрыта для посещений, все посетители и персонал срочно эвакуируются», заявила в тот же день пресс-секретарь Эйфелевой башни. Ирландская туристка, которая в эти дни проводит свой отпуск в Париже, сообщила CNN, что в процессе эвакуации она ненадолго застряла на верхнем этаже башни.

Почти 7 миллионов человек посещают всемирно известную парижскую достопримечательность ежегодно. Эйфелеву башню спроектировал Гюстав Эйфель, она была возведена в 1889 году в рамках «Универсальной экспозиции», которая была посвящена столетию Французской революции. На минувшей неделе достопримечательность отпраздновала своё 130-летие.

Это не первая попытка, когда кто-то пытался взобраться на башню. В 2015 году было отмечено три подобных инцидента. Объект закрывался дважды в 2010 году из-за угроз взрыва, а также в 2013 и 2015 годах из- за проблем с безопасностью. В 2017 году вокруг основания башни возвели защитную пуленепробиваемую стеклянную стену толщиной 65 мм для обеспечения повышенной безопасности.