ИА «Ореанда-Новости». Шведские политические партии выступили за блокировку строительства российского газопровода “Северный поток — 2”.



Об этом информируют местные средства массовой информации. Радиостанцией Sveriges Radio были опрошены представители различных партий, большинство из которых высказались за то, чтобы помешать сооружению газопровода.



Об этом информируют местные средства массовой информации. Радиостанцией Sveriges Radio были опрошены представители различных партий, большинство из которых высказались за то, чтобы помешать сооружению газопровода.

Уполномоченной Умеренной коалиционной партии по вопросам Европейского союза Карин Энстрёмом было сделано заявление о том, что проект является плохим предложением и со стороны энергополитики и экологии, и со стороны политики безопасности.



По словам представителя Христианско-демократической партии Королевства Швеции Ларса Адактуссона, что российская сторона “не уважает международное право”, в связи с чем он считает, что необходимо заняться поиском других путей для обеспечения Европейского союза энергией, и избежать зависимости от Российской Федерации.





Председателем Партии зелёных в Совете по делам Европейского союза в парламенте Юнасом Эрикссоном было отмечено, что Королевству Швеция ранее приходилось сталкиваться со сложностями относительно применения международного права против “Северного потока — 2”. По его мнению, решение Европейской комиссии об изменении законодательства, позволяющее блокировать проект, является правильным.



В свою очередь, член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм сделал заявление о том, что шведские власти готовы поддержать инициативу Европейской комиссии, независимо от того, каким будет результат голосования, запланированное на ближайшее воскресенье.



По словам Йенса Хольма, для того, чтобы остановить ввоз природного газа в европейские страны, необходимо найти “юридическое пространство или же издать новые законы”, которые позволят заблокировать проект “Северный поток — 2”.





По мнению профессора, заведующего кафедрой нефтегазового дела и нефтехимии Дальневосточного федерального университета Александра Гулькова, Королевство Швеция в настоящее время является частью “американской программы”, а Соединённые Штаты применяют все усилия, чтобы заблокировать проект. Однако эксперт уверен, что газопровод будет построен, поскольку на сегодняшний день всё определяет бизнес, и все понимают, экологический ущерб является “придуманной проблемой”.