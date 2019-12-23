В пятницу состоялось заседание Совбеза ООН. На проект резолюции "гуманитарной тройки" наложили вето представители РФ и Китая. Между тем не была принята и резолюция, предложенная РФ. Исходя из этого, 10 января может произойти полное прекращение действия механизма.Госсекретарем США Майком Помпео сказано, что вето РФ и КНР на резолюцию является постыдным. По его словам, резолюция обеспечивала доступ к гуманитарной помощи миллионам сирийцам. Он также сказал, что у КНР и России, выступивших против резолюции, "на руках кровь".Гэн Шуан в своём ответе на слова Помпео отметил, что Китай решительно выступает против обвинений Вашингтона, которые ничем не обоснованы. Он сказал также о том, что если бы США действительно тревожила ситуация в Сирии, они бы проголосовали бы за проект резолюции, который предложила Россия.