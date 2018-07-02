ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Множество политиков пострадало во время избирательного периода в Мексике. Многие из них являлись кандидатами.

Вчера, в воскресенье 1-ого июля, в Мексике проходили выборы. Избирались губернаторы некоторых штатов, сенаторы, мэры городов, депутаты и президент.

В тот же день пострадало несколько политических деятелей. В частности, была застрелена член Партии труда Флора Ресендис Гонсалес. Женщину убили в воскресенье вечером рядом с ее домом, когда она выезжала на автомобиле. Гонсалес умерла в больнице.

В этот же день произошло еще одно покушение, но на этот раз политику повезло выжить. На одного из потенциальных депутатов напали рано утром, в шесть часов. По словам самой жертвы, стены и окна его дома расстреляли неизвестные. Предварительных угроз он не получал и даже предположить не может кто мог совершить преступление.

Всего насчитывается более ста тридцати политических деятелей, пострадавших в ходе проведения кампаний, среди них есть и сами кандидаты. Утверждается, что все нападения совершаются в политических целях, желаемый результат - напугать депутатов и посеять панику.

Напоминаем, мексиканские выборы проходили 1 июля. Избраны президент, пятьсот депутатов и почти сто тридцать членов Сената. По новым законам, избранные сейчас политики в будущем смогут переизбираться на второй срок. Глава государства Энрике Пенья Ньето, покидающий пост, не смог баллотироваться во второй раз в связи с законодательством.

Такое нововведение - повторные выборы одних и тех же лиц, будет практиковаться впервые в мексиканской истории. Нынешний президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, одержавший победу с 52.48% голосов, избран на шесть лет. Его партия - «Движение национального возрождения». По официальным данным, на выборы явились 89 994 039 мексиканцев, что составляет 61.1% от населения.