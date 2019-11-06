Также индийским представителем власти, было заявлено о том, что Индия и в дальнейшем намерена развивать военно-техническое сотрудничество с РФ.Сингхом также было сказано, что Индия намерена наращивать темп сотрудничества с российскими военными структурами. Министр обороны Индии рассказал об укреплении сотрудничества двух стран в сфере обороны. Также им было заявлено, что беседа, проведенная лидерами двух стран недавно во Владивостоке, способствовала тому, что отношения между двумя странами углубились.Сингх добавил, что желает продолжить работу со своим российским коллегой. Эта работа, по его словам. будет протекать "в русле взаимного доверия".