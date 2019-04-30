ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп заявил, что в заключении в США на данный момент находятся 1,8 тысячи боевиков террористической организации «Исламское государство»*. Все они были захвачены в ходе боёв в Сирии. Об этом американский лидер написал у себя в Twitter.

Президент добавил, что на данный момент решается вопрос о том, как поступить с «опасными заключенными». При этом Трамп обвинил Европейские страны в том, что они не помогают, хотя, как отметил глава государства, это было сделано в их интересах.



*Запрещённая в России организация