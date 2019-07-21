ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба МВД Украины разместила в Facebook информацию о том, что в органы полиции к этому часу поступило почти 2 тысячи обращений и заявлений, касающихся нарушений на выборах в Верховную раду.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 21 июля, 19:00, открыто 56 уголовных дел по факту полученных сообщений и составлено 52 административных протокола.

Как указано в сообщении, всего полиция зафиксировала 1955 обращений.

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко , на одном из избирательных участков вместо сейфа использовали кастрюлю.

Политолог Максим Жаров отметил, что происходящие массовые нарушения на выборах в Раду ставят под сомнение законность избрания будущего состава украинского парламента.





Как известно, внеочередные выборы в Верховную раду Украины IX созыва проводятся 21 июля 2019 года по указу президента Украины Владимира Зеленского.