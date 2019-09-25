25.09.2019, 08:28
В Польше произошла утечка нефти
ИА «Ореанда-Новости» Игорь Демин, советник презента «Траснефти», сказал что, подача нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба» временно была прекращена из-за инцидента.
Под Варшавой, в городе Тлушч обнаружили утечку нефти площадью 30 квадратных метров. По сведениям оператора, аварийная ситуация случилась из-за нелегальной врезки в магистраль, которая транспортировала сырьё и дизельное топливо.
Сейчас вредное для окружающей среды сырьё ликвидировано и работа нефтемагистрали полностью восстановлена. Как выяснилось позже, PERN, поставщик нефти, даже во время аварии продолжал поставлять нефтепродукты и лишь на короткий срок прервал работу.
Напомним, что PERN осуществляет поставку по нефтепроводу «Дружба» таким странам как: Польша и Германия.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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