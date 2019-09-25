

Под Варшавой, в городе Тлушч обнаружили утечку нефти площадью 30 квадратных метров. По сведениям оператора, аварийная ситуация случилась из-за нелегальной врезки в магистраль, которая транспортировала сырьё и дизельное топливо.



Сейчас вредное для окружающей среды сырьё ликвидировано и работа нефтемагистрали полностью восстановлена. Как выяснилось позже, PERN, поставщик нефти, даже во время аварии продолжал поставлять нефтепродукты и лишь на короткий срок прервал работу.



Напомним, что PERN осуществляет поставку по нефтепроводу «Дружба» таким странам как: Польша и Германия.